Ronald Champang, atacante de Macará, desmintió la posibilidad de firmar con El Nacional, para la próxima temporada.

El jugador ecuatoriano, fue entrevistado en Stereo Fiesta, descartando la idea de su salida del cuadro ambateño: "Quiero desmentir no he arreglado con El Nacional ni con ningún equipo, me sentaré con la dirigencia de Macará para hablar sobre mi futuro".

Cabe recordar que Champang fue la pareja ofensiva de Michael Estrada, goleador de Macará, y que aportó tanto con goles como asistencias en esta campaña.

Por su parte, los militares todavía no han concretado sus fichajes para la siguiente temporada, aunque se los han vinculado con varios nombres importantes como Máximo Banguera y Pedro Quiñónez.