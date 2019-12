Esteban Dreer: "Por ahora soy jugador libre"

Pese a que Esteban Dreer fue incluido en la lista de planificación de Emelec para el 2020, la continuidad del portero no está confirmada.

Según información de La Radio Redonda, Dreer cumplió su contrato y no ha llegado a un acuerdo para jugar la próxima temporada en 'El Bombillo'.

"No he firmado, por ahora soy jugador libre, todo depende del club, yo hice todo lo que podía hacer", declaró Dreer.

De la misma manera, el portero aseguró que todo "está en manos de Emelec", y que no es por un tema económico o de tiempo.

En caso de continuar, Dreer sería uno de los únicos 'sobrevivientes' (junto a Óscar Bagüí) de los cuatros títulos azules de la última década (2013, 2014, 2015 y 2017).

Esteban Dreer, de 38 años, llegó a Emelec en el 2012 procedente del Deportivo Cuenca.

