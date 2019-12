Tabaré Silva, entrenador uruguayo que tiene contrato con el Deportivo Cuenca, habló en una entrevista radial para Área 88, sobre lo vivido con el jugador 'morlaco' Edison Preciado, quien se quejó del estratega en su momento.

"Lo que dijo Edison Preciado es mentira, no fue así. Me sorprendió lo que dijo. Él no será considerado por otras cosas que fui viendo en el paso de las semanas. Voy de frente siempre con todos los jugadores, así soy siempre. Hay cosas que se tienen que hablar de frente y quedarse dentro", señaló Silva.

Sobre los fichajes y salidas del cuadro cuencano, Silva apuntó: "Todos saben que Raúl (Becerra) y Emmanuel (Martínez) no se van a quedar, y queremos mantener a otros jugadores para tener una buena base.Esperemos que no sea tan difícil reemplazar a Martínez y Becerra, el torneo 2020 nos los irá diciendo. Entre los 2 son 25 o 26 goles generados. Además aportaron mucho fuera de la cancha."