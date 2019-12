Christian Dájome, figura de Independiente del Valle en el título de la Copa Sudamericana 2019, habló en exclusiva con ESTADIO sobre su futuro deportivo.

"La directiva de Independiente me manifestó que no iban a hacer uso de la opción de compra", inició mencionando el extremo colombiano. Días antes, Santiago Morales había anticipado que no llegaron a un acuerdo económico y no iban a continuar contando con sus servicios pese al gran año que realizó.

Sobre los rumores de un supuesto interés de Emelec, el jugador dijo: "No me ha llamado ningún equipo de Ecuador. De Emelec, tuve la oportunidad de hablar con el profe Ismael (Rescalvo), pero ellos por el cupo de extranjeros no me pueden llevar".

El futbolista, también aseguró que ningún otro equipo nacional ha preguntado por su situación. "Por ahí con Emelec que hablé con los profes. Pero ni Barcelona ni Liga de Quito me han llamado por mis servicios", agregó.

Dájome, afirmó que sí tiene opciones de equipos del exterior para la próxima temporada y que su representante está manejando todo. "Espero que estos días se puedan concretar alguna de las opciones que tengo".

Para finalizar, el colombiano reiteró que pese a que tuvo contacto con Rescalvo el panorama para fichar por Emelec es complicado por el cupo de extranjeros del equipo.

Vale recordar que los extranjeros que tienen contrato con los 'azules' son: Leandro Vega, Aníbal Leguizamón, Edwuin Pernía, Nicolás Queiróz y Fernando Luna. Para el 2020, Emelec buscaría la salida de al menos uno de ellos y el préstamo de otro