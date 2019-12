Raúl Becerra reconoce que podría jugar en Asia

Raúl Becerra, delantero argentino que brilló esta temporada en el Deportivo Cuenca, habló en una entrevista radial con 'Área 88', sobre su futuro deportivo.

"Sin duda fue uno de los mejores años de mi carrera, a pesar de los problemas. Hice una buena cantidad de goles, fui capitán... aunque igual costó mucho", empezó hablando el autor de 18 tantos con los morlacos.

Pero no todo son goles, ya que a pesar de quedar segundo en la tabla de goleadores, su club no pudo clasificar a los Playoffs: "Este año (2019) sin duda fue más duro que el 2016. Porque aunque hubo problemas económicos en 2016, no se llegó hasta el punto de no jugar o perder 2 veces puntos."

Sobre su futuro, Becerra reconoce: "Todavía no está claro cual será mi lugar de destino para 2020, pero quedamo claros con Deportivo Cuenca que no era necesario estirar las negociaciones. Entiendo que es un momento de mi carrera donde debo aprovechar las oportunidades que tenga."

"A Deportivo Cuenca le deseo lo mejor, creo que el 2020 podrá ser un bueno año para el club... sobre todo si se acomodan algunas cosas. Intenté quedarme en el Cuenca, pero hablando con mi representante y mi familia está el futuro de mis hijos y la situación económica. Por ahí fue encaminada la situación", profundizó Becerra.

Durante varias semanas, se habló de una posibilidad de fichar por un conjunto de la Liga Pro, ahora Becerra revela que tiene más chances de migrar: "Voy a ser sincero. Muchos me daban en Macará o Delfín, y me dijeron que las publicaciones fueron muchas... la verdad es que la mayor posibilidad está fuera del país, es la verdad. Jugar en Asia está dentro de las posibilidades."