Benito Floro recordó su etapa en Barcelona S.C

Benito Floro, exentrenador de Barcelona Sporting Club, recordó su paso por el fútbol ecuatoriano en una entrevista para Radio Huancavilca.

“De Barcelona a pesar de que no tuve la suerte de que no salieron las cosas los llevo en mi corazón. Para mi las entidades son la afición, los dirigentes, futbolistas y personas que trabajan en el club”, mencionó el español.

Sobre la deuda que el club mantenía con él, el DT explicó que los 'amarillos' tenían que pagar una mensualidad, pero no cumplieron. "Llegue a varios acuerdos y no lo cumplieron, no tuve más opción que ir a la FIFA”, agregó.

También, Floro habló sobre la razón que lo hizo llegar al país: “A mi me enamoró el estadio. Cuando me hicieron la oferta y vi el Monumental decidí ir de una”.