Esteban Paz, directivo de Liga de Quito habló en una entrevista radial con 'La Red', donde dio su opinión sobre las sanciones del Tribunal de Disciplina sobre Rodrigo Aguirre y Pablo Repetto.

"Rodrigo Aguirre es un gran jugador y no tenerlo en esta etapa del año es un golpe muy duro. No puedo justificar su actitud, con toda la frustración que sentía no debía reaccionar así", empezó hablando en referencia a la sanción de los 3 meses que recibió el goleador uruguayo, mostrando su respaldo.

"Aguirre nunca empujó al árbitro, pero sí le increpó y le reclamó porque no controló los insultos del rival. La sanción es muy dura y nuestros abogados están trabajando para buscar argumentos para apelar y bajar la pena", profundizó Paz.

"Aguirre debe jugar y producir lo que se aspira de él. Que quede marginado nos genera un perjuicio enorme. El golpe para él es suficientemente duro que va a ayudar a que en el futuro no vuelvan a pasar estas cosas", continuó.

Sobre Pablo Repetto, estratega albo que fue sancionado por 3 fechas, Paz contó: "Estoy muy contento con Repetto por su forma de ser, su profesionalismo, por la facilidad que tenemos para trabajar. Pero también entendemos que los ciclos se pueden cortar para beneficio de todos. Estamos analizando su continuidad".