El volante Osbaldo Lastra desmintió, mediante un comunicado, que el audio que circula en redes sociales sea de él.

"Ante un audio que circula en la sredes sociales, el cual me ha dado a conocer un familiar, puesto que no tengo redes sociales y nunca he tenido", inicia el comunicado.

"Niego categóricamente que sea mi voz, ignorando sobre su autor y sus intenciones", agrega el escrito.

Lastra enfatizó el respeto que siente por la directiva del equipo 'torero', especialmente por su presidente.

"A propósito debo decir que para el presidente José Francisco Cevallos y toda la directiva de Barcelona Sporting Club guardo inmensa gratitud y me siento orgulloso de pertenecer a tan prestigiosa institución deportiva", señala el documento.

Mira el comunicado: