Felipe Caicedo da victoria agónica a Lazio

Felipe Caicedo fue la figura de Lazio al darle una victoria agónica 2-1 sobre el Sassuolo que le permite al conjunto romano consolidarse en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Caicedo inició el encuentro en el banco, pero ingresó a los 79 minutos en lugar de Joaquín Correa. A los 91' recibió un pase de Luis Alberto y con una media vuelta dentro del área remató de dercha para vencer al portero rival.

El tanto provocó la explosión de alegría de todos sus compañeros, incluídos los suplentes. Este fue el segundo gol del atacante ecuatoriano en el calcio esta temporada.

Con este resultado, el cuadro romano está tercero con 27 unidades +16 de gol diferencia.

Mira el gol de 'Felipao':

Caicedo could have shouldered the entire terrace aside if he'd wanted to! pic.twitter.com/gbAstRvrEl

— S.S. Lazio Toronto (@LazioToronto) November 24, 2019