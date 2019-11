Édison Preciado, delantero del Deportivo Cuenca no entra en los planes del entrenador uruguayo, Tabaré Silva, quien comandará al club para el 2020.

Ante ello, el jugador relató sus roces con el estratega charrúa: “Yo me acerqué a la cancha. Tenía los zapatos bajo el brazo porque estaba haciendo un trabajo en utilería. No me podía poner los fierros, porque me iba resbalar. El profe me dice ‘¿así vas a entrenar?’ y le expliqué por qué no me los había puesto”.

“Le pedí al profe que esté tranquilo y le expliqué que varios compañeros hacen lo mismo en la cancha. De tantas cosas que se venían dando le dije: ‘¿Qué estas enamorado de mí o qué te pasa?’”, profundizó el atacante de 33 años.

“El profe le dice al de a lado, ‘¿Qué esta marihuaneado?’ Y le respondo ‘¿Qué eres loco? respétame’. Todos los compañeros me escucharon y saben el tema. Yo solo le pedí el trato de igualdad”, finalizó el jugador en declaraciones para 'Excelencia Radio'.