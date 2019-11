El reclamo de Emelec ante la FIFA

El Club Sport Emelec habría presentado un reclamo ante la FIFA hacia Independiente de Avellaneda, por el pago de un valor correspondiente al traspaso de Fernando Gaibor.

Según información del periodista Facunto Jauregui, "los ecuatorianos nunca recibieron el pago del 30 % de los U$S 700 mil dólares (U$S 210 mil) que fue prestado Fernando Gaibor a Al Wasl".

El exmediocampista 'eléctrico', llegó al fútbol argentino en junio del 2018, y a mediados del presente año, fue prestado al Al Wasl de los Emiratos Árabes.

Desde #Emelec me confirman que hace más de un mes presentaron reclamo en FIFA hacia #Independiente.

Los ecuatorianos nunca recibieron el pago del 30 % de los U$S 700 mil dólares (U$S 210 mil) que fue prestado Fernando Gaibor a Al Wasl pic.twitter.com/w8UKR1SFIV