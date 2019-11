El zaguero central de Liga de Portoviejo, Koob Hurtado, rompió en llanto al conocer la sanción que sufrió su equipo, que alineó a Michael Jackson Quiñónez en la última jornada de la Serie B, a pesar de estar suspendido por acumulación de tarjetas.

El audio que fue filtrado por 'Direct Futbol', se escucha al potente jugador impotente ante la situación: “Son una web… estos manes acá. Cómo no van a tener un registro. Tantos planes que uno se propone y nos dañen. Así no se puede. No paro de llorar. Soñaba cosas lindas para mi familia, esto te destroza”.

Cabe recordar que la Liga Pro EC, dio el cuarto y último cupo para los Playoffs a Santa Rita, que culminó quinto en la tabla de posiciones.