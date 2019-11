Para el uruguayo, el accionar de los árbitros influyó bastante en el resultado de ambos partidos. "Nos sentimos perjudicados en los dos partidos. El arbitraje jugó un papel fundamental para que Liga salga campeón. Fué demasiada ayuda por parte de los árbitros. Me cuesta creer que hayan sido solo errores humanos porque los vió todo el mundo".

" Fuimos perjudicados y esto es una realidad , nadie puede decir lo contrario, me siento perjudicado y no tiene nada de malo decirlo" ,dijo el volante en una entrevista para La Radio Redonda.

"No se por qué motivo, si será por interés o por otros motivos pero me parece raro muchas cosas, me parece raro que el quinto árbitro sea de serie B habiendo mejores, que te amenace que te va a echar si reclamas, es lamentable todo lo que pasó"



