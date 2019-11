Fabián Bustos, entrenador de Delfín SC, habló en una entrevista radial sobre el momento de caer ante LDUQ por la Copa Ecuador.

"Los jugadores no querían entrar a recibir la medalla. Estaban noqueados. En Quito, cuando pasó la jugada de Antonio Valencia, se querían retirar del terreno de juego. Tuvimos que entrar con el cuerpo técnico para que no se vayan", empezó hablando el estratega para Radio Redonda.

Profundizando, Bustos reveló que su equipo está desanimado: "No es poco ser segundo, pero los jugadores no quisieron recibir las medallas por las circunstancias. Hay sanciones si nos retiramos, nosotros somos empleados del club. Debemos transformar esa impotencia en rebeldía, pero no locura".

Finalmente, Bustos sentenció: "Hay que tratar que haya arbitraje justo, aunque eso nosotros no lo podemos cambiar. Nos enfocaremos en cambiar el estado de ánimo del equipo".