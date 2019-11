Tras la final de la Copa Ecuador, entre Delfín SC y LDUQ, el árbitro del compromiso, Roddy Zambrano fue protagonista de críticas por parte de hinchas y jugadores (sobre todo de Delfín), el presidente del gremio arbitral, Luis Muentes dio su opinión.

"Estoy contrariado, hay fallas pero con aceptarlo no basta. No podemos seguir así", reconoció el dirigente en base al juez central, quien aparentemente no sancionó dos ocasiones de penal a favor de los manabitas.

Al final, los cetáceos igualaron la serie, pero el gol de diferencia le dio el título a los albos.