Tras finalizar la Copa Ecuador, Antonio Valencia jugador de LDUQ, habló sobre el cotejo, y entre la alegría, dedicó unas palabras a sus críticos.

"Para Liga todas las copas son importantes y también para mí. Creo que es un gran trofeo la ganamos, es el resultado de mucho trabajo en todo este tiempo…festejamos pero el otro sábado tenemos otra final (play-offs ante Católica)”, afirmó el lateral del cuadro albo para radio 'La Red'.

Con respecto a los hinchas de Liga en redes sociales que respaldan su trabajo: "Me han dicho de todo, me han insultado y me quedo sorprendido, estuve 14 años poniendo el nombre del país en alto jugando un gran equipo como el Manchester, siendo capitán, jugando Champions. Y llego aquí y me insultan. El otro día me di cuenta que la gente que me insultan son personas que nunca han jugado fútbol".