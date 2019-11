Santiago Morales: "La verdad no alarma la situación"

El gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, se refirió al caso de Jorge Pinos y su supuesta mala inscripción.

"La verdad no alarma la situación. La forma del proceder de los directivos del club (Técnico Universitario) por lo que ha hecho Independiente del Valle. Recordemos que la persona que preside este club ya fue sancionado en años anteriores y eso habla de la calidad de dirigente que es y ahora quiere dañar la imagen de IDV. No podemos dar más cabida algo que no lo merece", afirmó en entrevista con la radio MachDeportes.

"Sabemos que hay un Dios y existe una justicia y sabemos donde está ese gran club (T. Universitario) que con la dirigencia actual está donde está", agregó.

Además, Morales también habló sobre lo que siente tras la gran obtención del primer título internacional para los 'rayados'.