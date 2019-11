Jorge Pinos desea ganarle una final a Barcelona

Jorge Pinos, figura de Independiente del Valle en el título de la Copa Sudamericana 2019, reveló ser hincha de Barcelona, y aseguró que sueña con vencer al conjunto 'amarillo' en una final.

"Soy barcelonista, pero me quedo en este club que es mi segunda familia, me siento muy feliz en esta revancha que me da el fútbol", dijo el guardameta en una entrevista para Radio Huancavilca.

También, el portero mencionó que desea jugar una final del torneo nacional ante Barcelona y sueña con alzar el trofeo de campeón en el estadio Monumental. Pinos, vistió la camiseta del equipo 'torero' en 2012, pero no logró debutar.