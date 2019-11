El entrenador de Delfín, Fabián Bustos, criticó la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de convocar a jugadores que van a disputar la final de la Copa Ecuador.

"Liga de Quito es el campeón del fútbol ecuatoriano, tiene más plantel, no me parece lógico que un torneo de la misma FEF te quiten jugadores, le hace perder la esencia. Yo no prohibiría a nadie salir a la selección el único afectado es el jugador", dijo en entrevista con radio Huancavilca.

"Con la FEF no he conversado, siempre soy de respetar a la selección. Me parece que tenía que haber más comunicación y todavía estamos a tiempo", agregó.

El argentino también se refirió a las declaraciones del exentrenador de Barcelona, Leonardo Ramos, sobre la derrota ante ellos en semifinales de Copa Ecuador.

"No me gustan sus declaraciones, la verdad Leo Ramos es un gran trabajador a lo mejor al final las cosas no le salieron bien", argumentó.