José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC habló en una entrevista radial (Huancavilca) sobre el momento del club guayaquileño, resaltando varios puntos, entre ellos de la renuncia de Leonardo Ramos.

Previo a ello, Cevallos apuntó a la arista de deudas con exjugadores: "Lo que asigna en este año es un anticipado por lo que ganará el próximo año a Cifuente, es lo mismo que lo de Nahuelpán, lo que negociaron ellos, los que asumirán el club. Las prioridades obligaron a pagar primero una deuda que otra, si desde que asumimos tuvimos que pagar lo de Patta".

Sobre Jhon Jairo Cifuente, delantero de BSC, Cevallos reveló: "Lo de la prima de contratación de Cifuente es de 100.000 dólares al año. Pese al momento eleccionario, Cifuente era importante traerlo y más aún a cero costo".

En base a las declaraciones de Leo Ramos, exentrenador del club amarillo, quien señaló "cosas extrañas", entre los jugadores, Cevallos respaldó a sus jugadores: "Nosotros creemos en el futbolista, nunca vamos a pensar que va a ir para atrás".

"Le pedimos al profesor que siga, lo intentamos convencer para que continúe pero él no quiso. Creo que las personas de bien como Leo Ramos, asumen responsabilidad total cuando pasan cosas como en la Copa Ecuador. No me he comunicado con Ramos pero en sus declaraciones no acusa a nadie, se aclarará el tema por el pedido de Liga Pro", continuó hablando Cevallos.

Entre todo, el exarquero dedicó un comentario al expresidente y su exjefe, Isidro Romero: "El señor Isidro Romero nos critica y por qué no lo hace con sus sobrinos por cómo nos dejaron el club".

Sobre la detención de Billy Arce, Cevallos reveló la sanción interna: "Billy Arce si tuvo su sanción económica y había la vía de la separación y esperamos manejarlo casa adentro y no han trascendido".

Entre deudas y demandas, Cevallos destacó ingresos: "Estamos dejando 350.000 de la primera fase de la Copa Libertadores y 250.000 por Xavier Arreaga, hay recursos que están por llegar".

Para finalizar, Cevallos se refirió a Tabaré Silva, técnico del D. Cuencan que comandará a BSC durante el resto de la temporada: "Fue duro convencer a Tabaré Silva para que asuma por 45 días, apostó a la gloria deportiva".