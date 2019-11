El exentrenador de Barcelona, Leonardo Ramos, aclaró sus dichos en una entrevista a una radio uruguaya y aseguró que no tiene pruebas sobre las supuestas apuestas en el fútbol ecuatoriano.

"Sabiendo cómo son algunos colegas, yo lo que dije fue que eso se escuchaba porque eso salía en páginas, dije que eso había pasado porque me lo comentaron. Lo que digo es que como no tengo pruebas, no sé si sea verdad, pero sí existieron esos rumores", dijo en diálogo con WQ Radio. "Algunos lo malinterpretaron. Lo digo otra vez, no tengo nada, son solo comentarios. En lo que me pareció que había algo raro, no dije nada, me lo guardo para mí", agregó. Además, Ramos lamentó no poder conseguir el objetivo para el que vino, ser campeón con Barcelona.

"Estuvimos cerca de ser campeones pero no fue así por distintas circunstancias, nada de esto tiene que ver con lo futbolístico", explicó.

"Lo que me pasó no era nada grato, dejamos a un club que nos atendió muy bien y en el que trabajamos de buena manera. Queríamos ser campeones de la Copa Ecuador, eso me queda en el pensamiento, pero no me gusta quedarme en un lugar donde veía cosas que no me gustaban. Mi intención siempre fue salir Campeón con Barcelona", enfatizó.