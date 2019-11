El entrenador Martín Cardetti se despidió de los jugadores de Mushuc Runa a través de un mensaje de whatsapp y no personalmente.

Así lo reveló un jugador del equipo, luego que ayer se confirmara que el club tungurahuense despidió al técnico argentino.

Además, ya se habla sobre el posible reemplazo; Ricardo Dillon, adiestrador del Olmedo de Riobamba, equipo con el que todavía no ha renovado.

"Ya son 3 meses que no he cobrado, hoy (ayer) conversaré con la presidenta sobre lo adeudado. Un club que me llamó es Mushuc Runa", reconoció Dillon en diálogo con radio Stereo Fiesta de ambato.

Cardetti solo dirigió 14 partidos al 'ponchito rojo' de los cuales ganó 4, empató 2 y perdió 8.