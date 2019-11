Egas: "No quiero dar fechas, porque me he equivocado"

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, habló con los medios sobre un tema que se va dilatando: ¿quién será el nuevo director técnico de la selección de Ecuador?

Sin dar nombres, pero reconociendo que el reloj sigue marcando y la 'Tri', continúa sin 'cabeza' en el banquillo, Egas dijo: "Yo no quiero dar fechas, porque en dar fechas me he equivocado y bastante, pensando que cuando ya faltaban detalles estaba todo listo".

"Ojalá en pocas horas tengamos noticias para ustedes...nosotros buscamos alguien que comparta la visión, y lo que busca Ecuador es complicado", continuó.

Profundizando sobre esta idea, Egas apunta: "Debe ser un técnico que esté libre y esté trabajando, que hoy no hay muchos disponibles, ya que en los campeonatos europeos están a mitad de temporada, sobre esto, Ecuador no es un Ferrari que simplemente uno se sienta y maneja, hoy hay que reconstruir la selección con una base de la sub 17 y sub 20, que nos obliga a conseguir un perfil que quiera trabajar en eso".

"La mayoría de los técnicos están acostumbrados en manejar equipos de élite, y por ello nosotros buscamos alguien que tenga cabeza para trabajar en nuevos talentos", culminó.