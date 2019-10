Fuerza Amarilla no jugará ante América

Finalmente no se presentarán. Fuerza Amarilla no pudo saldar la deuda que le impide participar de esta jornada, como tampoco llegó a acuerdos con sus acreedores, por lo que no viajarán hasta Quito para jugar ante América por la fecha 28.

Y es que el elenco machaleño que durante hoy fue noticia por su sanción, tenía hasta las 18 horas para poder solucionar su problema y disputar su duelo del torneo, algo que no logró conseguir.

Fuerza Amarilla con esta no presentación, pierde automáticamente las tres unidades que estaban en juego, y en caso de reincidir, descenderá a Segunda Categoría.