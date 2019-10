La Copa Ecuador ya tiene días y horarios definidos para los partidos restantes del certamen.

Así lo anunció Amílcar Mantilla, dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de su cuenta Twitter.

De esta manera la ida de seminfinales entre Liga de Quito y Emelec será el miércoles 23 de octubre a las 19:15 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la vuelta será el 30 a las 19:30 en el estadio George Capwell.

Ese mismo día (30 de octubre) será la revancha entre Delfín y Barcelona a las 15:30 en el estadio Jocay de Manta. Hay que recordar que en la ida los 'amarillos' vencieron 4-1 a los 'cetáceos'.

Además, las finales se jugarían el miércoles 13 de noviembre y domingo 17 de noviembre.

Mira los horarios completos:

COPA ECUADOR

Miercoles 23 - LDU vs Emelec - 19:15



miercoles 30 - Delfin vs Barcelona - 15h30

Emelec vs LDU - 19h30



Final 1 - Miercoles Nov 13



Final 2 - Domingo 17 de Nov

— Amilkar Mantilla (@amilcarmv) October 14, 2019