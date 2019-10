“No estamos para hacer polémica, ni para tirarnos dardos, esto afecta a la credibilidad. No podemos poner en riesgo a la gente cuando hay una ciudad convulsionada”, profundizó.

“Liga pro pidió que los clubes tengan la tranquilidad de disputar los play Off. No estaba previsto esto y he llevado una propuesta para que no interfiera. No hay que pisarse la manguera sino apoyarnos”, reconoció.