El ecuatoriano Cristian Penilla anotó en la derrota 3-1 de su equipo, New England Revolution, ante el Atlanta United.

A pesar de la caída, el conjunto de Penilla pasó a los playoffs de la MLS como último de la Conferencia Este y volverá a enfrentarse al Atlanta United en esa etapa decisiva.

El delantero nacional convirtió a los 7 minutos el empate transitorio. Mientras que por los locales anotaron Nagbe, Gonzalo Martínez y Gresse.

Mira el gol:

Cristian Penilla gets another chance and converts!#NERevs // #DecisionDay // #ATLvNE pic.twitter.com/onlDeHUPEy

— X- New England Revolution (@NERevolution) October 6, 2019