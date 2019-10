Presidente de la FEF le respondió a Felipao

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dio declaraciones este viernes en radio La Red de Quito, en donde habló sobre las publicaciones que hizo el delantero Felipe Caicedo en su cuenta Twitter.

El atacante tricolor manifestó el pasado jueves: "En vez de hablar de mí podrías hablar de ¿por qué señalas a unos jugadores ya otros no? ¿Mandas al frente a unos y a otros no?”. ¿Tu me vas a dar clases? ¿Y tu mueres por tus jugadores señor Presidente?... 15 años defendí y mate por la camiseta de la selección tu no me vas a venir a dar clases".

A esto, el máximo dirigente de la FEF manifestó en dicha entrevista radial: "Si un jugador no quiere estar en la Selección, no debe estar... Esta es una premisa general para la Selección... No he particularizado en ningún jugador... Quienes vengan a la Selección deben darlo todo por la camiseta de su país".