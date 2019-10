Célico: "Me encantaría dirigir BSC"

Jorge Célico, entrenador interino de la selección de Ecuador, confirmó su interés por dirigir a Barcelona SC, club al que considera "el equipo más grande del país".

"Me parece que el nuevo DT de Ecuador no debe ser sólo un seleccionador, mas allá de la nacionalidad, debe ser una persona que lo merezca en base a méritos", empezó hablando el estratega argentino en declaraciones para radio 'La Redonda'.

Recordando al exentrenador de la 'Tri', Hernán Darío Gómez, Célico dijo: "Lamento que el profesor Gómez no haya podido tener éxito en su paso por la selección, tengo claro mi papel y solo estoy dando una mano".

Profundizando en el futuro de la selección, Célico señala: "La idea de la FEF es clara, realizar un proyecto a muy largo plazo, donde las categorias menores puedan abastecer este proyecto".

Sobre su plan con el combinado nacional, el campeón sudamericano sub 20 revela: "Humildemente mi idea es que que con estas convocatorias, el nuevo DT tenga una amplia cantidad de jugadores de donde pueda escoger".

Para finalizar, Célico no escondió sus deseos de volver a la dirección técnica de clubes, pero no a cualquiera: "Me encantaría dirigir Barcelona, a qué tecnico no le gustaría estar en el equipo mas grande del país".