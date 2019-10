El espectacular gol de Cristhian Noboa en la liga rusa fue elegido como el mejor del mes por los expertos de televisión.

Noboa anotó uno de los tantos para la victoria del Sochi sobre el Akhmat y ayudó a que su club salga de los puestos de descenso.

El ecuatoriano logró este reconocimiento a pesar que los aficionados escogieron el gol de Cristijan Bistrovic.

Hay que recordar que el mediocampista nacional llegó a este equipo a inicios de esta temporada proveniente del Zenit de San Petersburgo.

Mira el gol:

Goal by Cristhian Noboa in the game against Akhmat is the best Goal of the Month in #RPL!

⠀

Fans chose Cristijan Bistrovic's goal, experts of official broadcaster MATCH PREMIER and of RPL voted for the goal by Cristhian Noboa!

⠀#GoaloftheMonth #Noboa pic.twitter.com/4GNgi5g6Bp

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) October 2, 2019