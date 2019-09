José Cifuentes, joven figura de América de Quito, vio la tarjeta roja en el duelo ante El Nacional, por una supuesta discusión con el juez central del compromiso.

“Una discusión con el línea y terminé expulsado. Uno siempre tiene las de perder, ellos nos pueden decir lo que quieran pero uno no. Eso también está mal, que los árbitros lo puedan insultar a uno”, reveló el 'tricolor' en una entrevista radial con 'Positiva'.

A pesar de lo dicho, Cifuentes reconoce que no hizo lo correcto: “Frustrado conmigo mismo porque no supe controlarme en el instante en que el línea me provocó. Lo que él dijo era para una respuesta como la mía, no le dije ninguna grosería, le dije “cagón”, que es menos de lo que él dijo”.

Cabe recordar que América de Quito está peleando por mantener la categoría, por lo que la ausencia de Cifuentes para la siguiente fecha será vital en la previa para los 'Cebollitas', quienes jugarán ante Fuerza Amarilla.