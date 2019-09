Aguirre celebra su póker de goles en redes sociales

Hoy fue unas de esas tardes soñadas! De esas que vivirán en mi memoria por siempre y que me llenarán de orgullo. Pero no sólo será inolvidable, por ser la primera vez que hice 4 goles en un partido. Será memorable el trabajo y la lucha de cada uno de mis compañeros, la dignidad y perseverancia de un gran equipo rival, el aliento y apoyo de una hinchada que te llena de adrenalina con cada cántico y mensaje; y con la incondicionalidad de mi familia y amigos que están en las buenas y no tan buenas...por que cada gol me permite festejar con ustedes el resultado del esfuerzo y el apoyo de mi gente! Gracias, gracias, gracias A TODOS!

A post shared by RODRIGO AGUIRRE (@aguirrerodrigo21) on Sep 22, 2019 at 3:19pm PDT