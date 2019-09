El presidente del gremio de árbitros, Luis Muentes, le respondió al presidente de la comisión de arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Rodrigo Espinoza, quien había sido crítico con los jueces.

"Siento vergüenza ajena por Rodrigo Espinoza, por su desconocimiento en el tema arbitral. El casi ni viene a las reuniones, no sabe lo que queremos y deseamos. Es su opinion y punto. Es una pena por ser el presidente de la Comision Arbitral", dijo en entrevista con radio Super K-800.

"El presidente de la Comision de Arbitraje parece que no sabe que nosotros cobramos mas o menos por nuestras calificaciones. Me da pena que una persona asi, este al frente de esta Comisión", agregó.

Además, Muentes fue autocrítico tras el mal fin de semana de los réferis nacionales y aseguró que van a mejorar.

"Los árbitros han sido convocados este jueves para hablar sobre lo que ha pasado esta fecha. Tenemos que poner el pecho a las balas y los vamos a comprometer a todos de que esto no se pueda repetir en el país", explicó.

"No es falta de experiencia o capacidad. Algo más debe estar pasando para que haya sucedido lo de esta fecha. Esto no nos puede pasar más. No hay persecución para ningún equipo", enfatizó.