Bustos: "Hay equipos con posibilidades, quiero justicia"

Tras caer 1-2 en casa ante Barcelona SC, el entrenador del Delfín SC, Fabián Bustos habló en rueda de prensa sobre su malestar con el cuerpo arbitral del cotejo.

"Me da la sensación que no hubo justicia, me siento mal por eso pero no quiero sacar mérito al rival", empezó hablando el 'Toro', como es apodado el entrenador argentino.

"Es un gran equipo BSC, con un gran cuerpo técnico, un plantel bárbaro, los primeros minutos fueron superiores, pero nosotros teníamos que haber estado primero en el marcador si habría justicia", continuó.

"Fíjense en el segundo gol, es un tiro libre al lado del banco de suplentes. El árbitro no cobra falta y alguien le dice con el intercomunicador, se da vuelta y la pita", finalizó.