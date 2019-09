Cuentas: "Yo no voy a abandonar el barco"

El vicepresidente de Barcelona, Juan Alfredo Cuentas, respondió preguntas durante la presentación de Jhon Jairo Cifuentes y reveló que aún no ha decidido si irá a la reelección junto a José Francisco Cevallos.

"He conversado con el Presidente Cevallos y le he indicado que voy a esperar hasta el último sobre dar mi decisión de continuar o no en la dirigencia", inició Cuentas en rueda de prensa.

"Si sigue el proyecto así no me encuentre en una lista estoy dispuesto a apoyar a Barcelona", agregó.

Sin embargo, el dirigente dejó claro que terminará el período actual.

"Uno se lleva buenos recuerdos, como se lo dije a José Francisco voy a estar hasta el último, yo no voy a abandonar el barco, se hunde con los que están y se salva con los que están", contó.

"Mi familia me enseñó a ser leal, y aquí estamos hasta el último día", enfatizó.