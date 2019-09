Jorge Célico: "Es un grupo que se debe sostener"

El entrenador de la selección ecuatoriana, Jorge Célico, destacó una vez más a los jóvenes talentos de la 'Tricolor' y se ilusiona con los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Estos jóvenes son grandes jugadores, su único pecado es tener 19 años. Les agradecí en el vestuario por mostrar una entrega total, darle una alegría a su gente. Me parece que es un grupo que se debe sostener. Ni me quiero imaginar a estos chicos en eliminatorias", dijo en rueda de prensa tras el 3-0 sobre Bolivia.

"Como entrenador me da mucha ilusión lo que pueda pasar con la Sub-23 en enero (en el preolímpico). Creo que tenemos la posibilidad de estar por primera vez en Juegos Olímpicos. Te das cuenta que tienes un potencial enorme que hay que hurgar. No me queda duda que van a hacer una gran eliminatoria", agregó.

Además, explicó por qué no jugó Brian heras, arquero cuencano, y lo que él les ha dicho a los futbolistas en las prácticas.

"Lo que a uno les ha transmitido en los entrenamientos tiene que ver con las ganas de ellos. Cuando tienes esa respuesta de los jugadores no tienes más que agradecer por haber dado todo de ellos. Lo más lindo fue acercar a la selección a su gente", afirmó.

"Brian (Heras) es un chico educado, absolutamente entregado. Tuve la intención de ponerlo un rato, viendo lo de Padilla era difícil hacer el cambio. Creo que va a tener oportunidades. Yo debo presentar una evaluación a la FEF y estoy seguro que es un jugador seleccionable", añadió.