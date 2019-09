Repetto: "Antonio está más cerquita de ser lo que es Maradona en Argentina"

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, volvió a defender a Antonio Valencia y comparó su importancia en el país con la de Diego Maradona en Argentina.

"No quiero entrar en polémica, sí comparto lo que dijo Texeira (Preparador físico de LDU) que la sociedad no respeta a un ídolo como Antonio. Vieron a Maradona las cosas que hizo y lo que es en Argentina, es Dios. Me parece que Antonio está más cerquita de ser lo que es Maradona en Argentina", dijo en rueda de prensa.

"Entonces el trato es muy diferente, en los estadios la hinchada lo insulta al rival y a Maradona lo hubieran aplaudido propios y extraños. Creo desde mi punto de vista, con todo respeto, que la sociedad no lo está tratando como él trató a la camiseta del país", agregó.

Además, el técnico uruguayo cree que se ha exagerado el tema del piso 17 y que lo han atacado demasiado al 'Toño' por esa situación.

"Fue un jugador emblemático, un embajador del país porque la carrera de él es intachable, y acá porque fueron dos cervezas, tres cervezas, un tequila, porque no fue más de eso, se le puso la cruz y se lo mató", enfatizó.

"Los que estamos en el fútbol ecuatoriano sabemos que dentro de esa habitación había jugadores que no toman ni una gota de alcohol y que hubo otros que salieron del hotel. Entonces eso me parece totalmente injusto, totalmente injusto de la sociedad y el periodismo que lo sigan criticando (a Valencia) por el piso 17 y se siga hablando. Después, todo el mundo es libre de decir y hacer lo que quiera", sentenció.