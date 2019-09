Célico: "Le doy una puntuación perfecta al equipo en lo colectivo"

El entrenador de la selección ecuatoriana, Jorge Célico, habló tras la victoria 1-0 sobre Perú en amistoso disputado en Estados Unidos.

"El rasgo distintivo del equipo, la solidaridad, la frescura. Es un equipo muy joven y hay alegría por haber hecho debutar a muchos elementos en la selección mayor", dijo en rueda de prensa.

"Hay el dilema de porque no fueron llamados o sí y es abrir grietas. Necesitamos acercar a estos jóvenes a su gente para que haya un efecto multiplicador de actitudes positivas", agregó.

Célico no quiso responder al técnico de Perú, Ricardo Gareca, quien dijo que la 'Tri' no fue superior a su seleción.

"No me corresponde opinar sobre lo que haya dicho Ricardo. Puedo decir que Perú es un gran rival. Antes de este partido dije que a mí no me juzguen por los resultados. Es difícil la tarea del entrenador porque solo se juzga en función del resultado", explicó.

"Estaba planificada el 4-3-3 en ofensiva y el 4-1-4-1 en defensa. Desde Estrada hasta Arreaga y Aimar todos metieron como locos. Me parece que hoy le doy una puntuación perfecta al equipo en lo colectivo", añadió.