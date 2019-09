Célico: "La selección está por encima de todas las cosas"

El director interino de la selección ecuatoriana de fútbol, Jorge Célico, habló nuevamente en rueda de prensa sobre la ausencia de Brayan Angulo y Christian Ramírez en esta fecha FIFA del 5 y 10 de septiembre.

"Caso Brayan Angulo en una oportunidad por medio de su representante me hizo llegar a mi que él no estaba completamente adaptado a su club", indicó el entrenador argentino sobre el delantero.

Célico, aseguró que "la selección está por encima de todas las cosas y eso deben entender todos los jugadores", finalizó sobre el tema del futbolista del Cruz Azul de México.

Sobre la ausencia de Ramírez, el DT dijo: "Leonel Ramirez me comentó que tenía una carga en los aductores y que tenía que hacerse unos estudios, que pensaba que no se iba a reponer. Por eso decidí citar a Pineida. Después, jugó el domingo en el Krasnodar. Eso me llamó la atención”.

Para finalizar, Célico dijo que enviarán una carta al Krasnodar, para que justifique el mootivo de la lesión del lateral izquierdo ecuatoriano. Ecuador, se enfentará el día de mañana a Perú en Estados Unidos.