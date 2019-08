Domínguez: "Ningún dirigente me sintió tufo a licor"

Alexander Domínguez volvió a hablar del caso piso 17, reafirmó su inocencia y la de sus compañeros.

"No he matado a nadie al igual que mis compañeros. (...) Se habló mucho de un tema que lo hicieron muy exagerado. Cuando se calmen las cosas lo hablaré y lo explicaré", dijo en entrevista con radio Mundo Deportivo.

"Ahí están los videos (de piso 17) y no se vio que ningún jugador se tiró al suelo. Al otro día estuve hablando con dirigentes y no me sintieron ningún tufo a licor", agregó.

Además, se puso a disposición de la 'tri' y especificó que en diciembre hablaría a profundidad de lo que pasó en el piso 17.

"Esperemos que ya quede el tema ahí lo que se viene para la Selección son cosas muy lindas y poder regalarles a los hinchas una nueva clasificación al mundial", aseguró.

"Si el entrenador de la Selección me requiere para estar, lo estaré gustoso y defenderé la camiseta tan querida como de la Selección", añadió.

El arquero nacional sigue en Vélez Sarsfield donde actualmente es suplente.