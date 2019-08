Gavilánez: "Escucho un montón de nombres para la selección cuando tenemos a Paúl Vélez"

El entrenador de Guayaquil City, Pool Gavilánez, postuló a Paúl Vélez para técnico de la selección ecuatoriana y destacó su labor como entrenador.

"Creo que es un DT muy capaz, que lo ha demostrado. Escucho de Klinsmann, de Seedorf y de un montón de nombres para la Selección cuando tenemos a Paúl Vélez", dijo en rueda de prensa previo al entrenamiento de Guayaquil City.

"En la Serie B demostró con varios equipos, con 7 fechas antes ascendió a la Serie A. Hoy, con 7 fechas antes, ya está en los Playoffs. Seguramente, si le dan la oportunidad en la Selección, demostrará con uno o dos años de trabajo, que con 7 fechas antes puede clasificar al Mundial", agregó.

Además, el exjugador dio su opinión sobre las declaraciones de Ismael Rescalvo sobre el estilo de juego de Macará. Incluso se acordó de una anécdota de él con el profe Vélez.

"No lo conozco al Profe Rescalvo pero lo he saludado y me parece buena persona, seguramente no se entendió lo que él quiso decir. No he escuchado tampoco las declaraciones, capaz que lo que él quiso decir fue otra cosa que capaz que no se dio a entender de buena forma", señaló.

"Lo de Paúl Vélez hasta yo no me expresé de la forma correcta en algún momento (dijo que Vélez hablaba ‘estupideces’ después de que el DT de Macará señalara en 2018 que no la tendrían ‘complicada’ con el City) y luego pedí disculpas", recordó.