Salazar: "Insólito que Estrada y Corozo no fueron convocados"

Miller Salazar, directivo principal de Macará, habló en una entrevista radial sobre el momento del club, las críticas recibidas por Ismael Rescalvo, además de la ausencia de talentos 'celestes' en la convocatoria de la selección.

“Pasa algo insólito en el fútbol ecuatoriano. Michael Estrada, el mejor delantero del Campeonato (es el máximo goleador de la Primera A con 16 tantos), y Moisés Corozo no son tomados en cuenta en la Selección. Respeto la forma de pensar, no quiero hablar mal pero Estrada y Corozo deben ser convocados a la Selección”, inició Salazar para radio Huancavilca.

“Quiero tener una conversación personal con el presidente de la FEF (Francisco Egas). Me ha explicado el motivo por el cual no fueron convocados pero no estoy satisfecho, es muy difícil defender lo indefendible. Hay intereses de muchos tipos que van en contra del fútbol ecuatoriano”, profundizó.

Para finalizar, Sallazar resaltó sobre el momento histórico de los ambateños, sin pasar por alto la ayuda de Paúl Vélez: “es la mejor campaña de Macará de toda la historia y hay que poner los pies sobre la tierra, la continuidad de Paúl Vélez ha sido fundamental para conseguir este éxito”.