Estrada: "Pensé que me iban a llamar (a la selección)"

El goleador del campeonato ecuatoriano, Michael Estrada, habló en exclusiva con ESTADIO sobre su gran presente con Macará de Ambato y su no llamado a la selección ecuatoriana de fútbol.

"Pensé que me iban a llamar, pero igual hay que apoyar a los que están. La selección sigue ahí, yo tengo que seguir haciendo mi trabajo. Esperemos que en la próxima convocatoria sea llamado", dijo el delantero sobre la 'Tri'.

También, se manifestó sobre la "revancha" contra Ismael Rescalvo, entrenador de Emelec que lo dirigió en Independiente del Valle: "Eso es lo lindo del fútbol, te da revanchas. Te digo la verdad, él fue la persona que me dijo que no me iba a necesitar este año".

"Salí, tuve varias opciones y decidí venir a Macará. No es que un técnico te diga ya no te quiero y vas a dejar de luchar. El año pasado tuve un mal año, nos pasa a todos los futbolistas. Me preparé y mira lo que está pasando ahora, estoy marcando goles y el equipo está primero", agregó Estrada.

Para finalizar, la figura del torneo ecuatoriano, aseguró que los equipos del Astillero lo buscaron a inicios de temporada. "A principios hablé con Barcelona y Emelec. Ellos no llegaron a un acuerdo con Independiente del Valley como Macará tenía el 40% decidimos venir acá".