Repetto: "El equipo no repitió los buenos partidos que hicimos en copa"

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, habló tras la derrota 3-0 ante Boca Juniors y aseguró que la parte anímica y "cosas determinantes" jugaron en contra de los 'albos'.

"Pasaron cosas que fueron determinantes, cuando habíamos mejorado y esábamos en desventaja recibimos la expulsión (de Jefferson Orejuela) y luego llega el segundo gol (al inicio del segundo tiempo) que creo que fue determinante. Fuimos a buscar con lo que teníamos y cae la tercera cuando estábamos ya jugados", explicó en rueda de prensa.

"Creo que tuvimos desatenciones, el primer gol es una clara jugada donde no estuvimos atentos. No nos pudimos reponer de ese gol. El equipo ni hablar que no repitió los partidos buenos que hicimos en la copa", agregó.

El técnico uruguayo también habló sobre las decisiones arbitrales de Wilmar Roldán.

"No vi la expulsión, me parecía que no había intención, no puedo opinar. Vi claro y la jugada del segundo gol no es falta. En lo de Minda (expulsado desde la banca) no me doy cuenta de lo que pasó. Hay que ver el informe del árbitro", señaló.