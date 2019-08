Egas: "La FEF no tiene dinero para contratar técnico"

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, habló sobre el perfil que buscan en el nuevo técnico de la selección, cómo lo financiarán y descartó que Jorge Célico se pueda quedar en ese puesto.

"Abrir un hueco (selecciones juveniles) para tapar otro (selección mayor) creo que no es la política correcta. Creo que tenemos que encontrar una estructura pemanente de la Federación para enfocarnos en el desarrollo general de nuestros jóvenes futbolistas y en ese proyecto Jorge (Célico) es una piedra fundamental", explicó en la rueda de prensa posterior al anuncio de la convocatoria de la 'Tri'

Sin embargo, aclaró que el adiestrador argentino está involucrado en la elección del nuevo estratega y Egas reveló el perfil que buscan para ocupar el banquillo 'tricolor'.

"Queremos dos cosas, tener un proceso a mediano-largo plazo y que ese entrenador que venga sea uno más, que encaje en el proceso y lo encabece de alguna manera", afirmó

"Queremos un DT con una línea de juego definida, que explote las bondades y los talentos que tiene el futbolista ecuatoriano. Dentro de eso estamos sondeando varias posibilidades, pero no conviene decir cuáles son", agregó.

El directivo insitió en no dar nombres, pero puntualizó que no buscan alguna nacionalidad específica y se sinceró sobre que no hay dinero en la FEF para un nuevo entrenador.

"La situación geográfica de tal o cual profesional no es una condicionante para que vaya o no a la selección. Aplaudo el nivel de Macará y del profesor (Paúl) Vélez, eso habla bien de él, de un técnico ecuatoriano y eso es inspirador para nosotros", argumentó.

"Si nos guiamos por las finanzas actuales de la FEF no tenemos dinero ni para contratar un técnico. Nosotros estamos tratando de iniciar algo distinto, revolucionario, basado en las relaciones que tenemos los miembros del directorio con la empresa privada para apostarle a algo que nos genere los recursos para hacerlo diferente a lo que se venía haciendo", reveló.