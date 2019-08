Egas (sobre jugadores piso 17): "No constan en la convocatoria ni estarán"

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, habló en rueda de prensa sobre la actual convocatoria y aprovechó para cerrar el tema del piso 17 y Vinicio Luna.

"Ustedes conocen los nombres de los jugadores del piso 17 y nosotros fuimos firmes con lo que ofrecimos, no serán convocados", afirmó Egas. "Los jugadores que le faltaron el respeto a la selección no constan en la convocatoria ni tampoco constarán para próximas. Hoy la selección viajará con nuevos manuales de conducta", enfatizó. El directivo también aclaró la presencia de Vinicio Luna en la Copa América y aclaró que no hay ningún vínculo entre la Ecuafútbol y él.

"Para ninguno de ustedes y nadie de este país es un secreto que Luna y (Hernán Darío) Gómez eran amigos. Él llevaba muchas cosas personales y laborales del 'Bolillo', informes, entre otras cosas", explicó

"Durante la Copa América le pusimos punto final a esa relación, esta dirigencia vio que esa relación podría ser tóxica para la FEF, a pesar que era exclusivamente personal, pusimos fin al capítulo Luna en la Federación", añadió.

El dirigente aprovechó para diferenciar el caso de Renato Ibarra con el de los futbolistas del piso 17 y dijo que esta vez no s elo llamó porque prefieren que siga regresando a su nivel en el América de México.

"Renato no ha cometido una falta disciplinaria, él fue separado de la Copa América argumentando (el DT) que no quería estar ahí. Eso es un tema absolutamente subjetivo, entonces nosotros no podemos eliminar a un jugador porque el técnico de turno cree que no lo necesita", manifestó.