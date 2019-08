Antonio Valencia se quejó por el arbitraje en el Liga-Barcelona

El ecuatoriano Antonio Valencia criticó el arbitraje de Augusto Aragón en el duelo que Liga ganó 2-0 a Barcelona y en el que fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

"Muy importante la victoria pero me voy un poco enojado por la roja, los árbitros siempre quieren ser protagonistas y los jugadores deben ser los protagonistas, fue una roja injusta. Para mí la primera amarilla no fue, la segunda fue súper dudosa, que hago sino, me corto el brazo", dijo Valencia después del encuentro en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

"Me siento como un extranjero, es una pena, ojalá que no vuelva a pasar. Ahora se viene Boca y trabajaremos para sacar un resultado positivo. Me voy un poco triste por la roja, sinceramente que la de Díaz no fue amarilla, no fue una amarilla. Fue una vergüenza, no me dio explicaciones (el juez central), lo más importante es que el equipo consiguió los tres puntos", agregó

El 'Toño' afirmó que los protagonistas son los jugadores y no los jueces.

"Los árbitros deben hacer su trabajo como manda la ley. Que se mejoren las dos partes, los jugadores y los árbitros. Liga tuvo garra y coraje para jugar con uno menos", sentenció.