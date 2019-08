River Uruguay demandaría a Barcelona en la FIFA

Barcelona tendría un nuevo problema legal en la FIFA por una demanda de River Plate de Uruguay que reclama el valor del pase de Gabriel Marques.

Así lo dio a conocer el presidente del club uruguayo, Willie Tucci, en entrevista con el periodista Nicolás Rivera.

"Hay un compromiso que no se honró. Se intentó varias veces llegar a un acuerdo que no cumplieron, no queda otra opción que ir a la FIFA. Hace mucho tiempo cuentan ese cuento, vamos por el camino judicial", indicó Tucci.

Esta información fue ratificada por el comunicador Cristhian Carrasco, quien reveló que el monto rondaría los 300 mil dólares y que la dirigencia 'torera' busca llegar a un acuerdo con River de Uruguay.

Hasta el momento, la directiva amarilla no se ha pronunciado al respecto.

Willie Tucci, presidente River: "Hay un compromiso que no se honró. Se intentó varias veces llegar a un acuerdo que no cumplieron, no queda otra opción que ir a la FIFA. Hace mucho tiempo cuentan ese cuento (declaraciones de Alfredo Cuentas), vamos por el camino judicial". pic.twitter.com/pGUZYek2Xz — Nicolas Rivera (@nicorivera05) August 14, 2019