Billy Arce: "Muy lindo jugar en el Monumental, los nervios me pasaron factura"

El extremo de Barcelona SC, Billy Arce, tuvo sus primeros minutos en las fila del cuadro amarillo, debutando en el apretado debut frente a Fuerza Amarilla, en el estadio Monumental.

“Muy lindo jugar acá en el Monumental, los nervios me pasaron un poco de factura. El profe muy contento, me he adaptado al grupo de la mejor manera”, inició hablando el rápido jugador, revelando los nervios que sintió a la prensa deportiva presente luego del 2-1.

Por su parte, el entrenador de los toreros, Leonardo Ramos, opinó sobre su debut: "Billy hizo un buen trabajo, dio un par de asistencias de gol aunque falló uno".

Cabe recordar que Arce firmó por el resto de la campaña con el cuadro guayaquileño, luego de una polémica salida en las filas de Emelec.