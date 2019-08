Almada sobre BSC: "No me han pagado absolutamente nada"

En la jornada de este miércoles, el entrenador uruguayo y ex DT de Barcelona Sporting Club (BSC), Guillermo Almada, fue entrevistado por radio La Redonda, en donde habló sobre temas de interés tras su salida de la institución guayaquileña.

El actual estratega de Santos de México, supo arrancar manifestando que: "Estoy seguro que Barcelona va a salir de este momento complicado, conozco este grupo y la gran categoría que tiene".

Además, el uruguayo se refirió al valor que le debe BSC luego de que se haya confirmado su salida: "Barcelona, de la deuda que tiene conmigo, no me han pagado absolutamente nada, a pesar del acuerdo que teniamos, no han cumplido. Hemos intentado dialogar con la directiva pero no hemos tenido reciprocidad".

"Los problemas económicos y extra futbolísticos por supuesto que incidieron que mi ciclo en Barcelona no haya sido más exitoso. Nos quitaron 17 puntos a nosotros, mientras que los otros clubes no tuvieron ese problema", agregó Almada en dicha comunicación telefónica.